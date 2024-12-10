За неоднократное нетрезвое вождение водитель в Петрозаводске получил реальный срок

28-летний мужчина ранее уже был судим, подчеркнули в Прокуратуре Карелии. В данный момент он осужден по статье «управление автомобилем лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за повторное управление автомобилем в отсутствие прав».