Стилист назвала правила сочетания цветов в одежде

Тренды последних сезонов — отсутствие строгих правил по сочетанию цветов. Но если человек еще не так хорошо чувствует цвета, то лучше придерживаться нескольких основных правил, рассказала «Известиям» 23 марта модный эксперт Lamoda Полина Федотова.