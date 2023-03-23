Стилист назвала правила сочетания цветов в одежде

Тренды последних сезонов — отсутствие строгих правил по сочетанию цветов. Но если человек еще не так хорошо чувствует цвета, то лучше придерживаться нескольких основных правил, рассказала «Известиям» 23 марта модный эксперт Lamoda Полина Федотова.
Тренды последних сезонов — отсутствие строгих правил по сочетанию цветов. Но если человек еще не так хорошо чувствует цвета, то лучше придерживаться нескольких основных правил, рассказала «Известиям» 23 марта модный эксперт Lamoda Полина Федотова.
Свежие комментарии