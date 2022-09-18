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В Твери грабитель отобрал телефон у 18-летнего парня

В Твери грабитель отобрал телефон у 18-летнего парня

В Твери ограбили 18-летнего парня. Молодой человек обратился за помощью в полицию. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, вечером возле одного из домов на проспекте Ленина к потерпевшему подошел незнакомый мужчина и потребовал отдать ему телефон.

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