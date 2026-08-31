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Застройщики "бойкотировали" аукцион в Бийске, где разыграли мегаучасток под высотки

Застройщики "бойкотировали" аукцион в Бийске, где разыграли мегаучасток под высотки

Пока перспективная территория занята зеленым массивом и окружена частным сектором В Бийске провалился аукцион по аренде крупного участка в историческом центре города.

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