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Захарова указала на небывалые масштабы черной трансплантологии на Украине

Захарова указала на небывалые масштабы черной трансплантологии на Украине

Sebastian Gollnow/TASS Черная трансплантология на Украине достигла небывалых масштабов. Об этом 1 сентября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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