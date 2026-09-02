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УтроNews

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ЕС и НАТО создадут экспертную группу с участием Украины для укрепления обороны Европы

ЕС и НАТО создадут экспертную группу с участием Украины для укрепления обороны Европы

Запуск группы состоится на следующей неделе. В неё войдут представители ЕС, НАТО и Украины, главной задачей станет поиск способов быстрее закрыть пробелы в оборонных возможностях Европы.

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