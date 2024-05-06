IT-эксперт Горбунов рассказал о способах защиты аккаунта в Telegram

Пользователи мессенджера Telegram все чаще подвергаются атакам мошенников, однако есть способы обезопасить свой аккаунт, рассказал специалист по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Горбунов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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