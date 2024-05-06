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IT-эксперт Горбунов рассказал о способах защиты аккаунта в Telegram

IT-эксперт Горбунов рассказал о способах защиты аккаунта в Telegram

Пользователи мессенджера Telegram все чаще подвергаются атакам мошенников, однако есть способы обезопасить свой аккаунт, рассказал специалист по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Горбунов.

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