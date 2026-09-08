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Царьград

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Германия передаст Украине ракеты PAC-2 и дальнобойные снаряды

Германия передаст Украине ракеты PAC-2 и дальнобойные снаряды

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о передаче Украине ракет PAC-2 и увеличении поставок AIM-9, а также финансировании дальнобойных артиллерийских снарядов.

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