НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Бриан Жубер: «Российские фигуристы должны иметь возможность кататься и на чемпионатах мира, как любая другая страна»

«Я рад, что россияне возвращаются на соревнования под эгидой ISU. Но они должны иметь возможность кататься и на чемпионатах мира, чтобы получить больше квот, как и любая другая страна», – рассказал чемпион мира по фигурному катанию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх