Ротенберг поздравил женщин с 8 марта: «Праздник приходит с весенним настроением и напоминает, что вы – наше вдохновение, опора и гордость»

«Дорогие женщины, милые дамы, прекрасные болельщицы — все, кто делает этот мир ярче и теплее, поздравляю вас с Международным женским днем! Этот праздник приходит вместе с весенним настроением и напоминает, что вы – наше вдохновение, опора и гордость.