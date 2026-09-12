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Водила

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Почему карданный вал не может стоять прямо: разбираемся в характере шарниров

Почему карданный вал не может стоять прямо: разбираемся в характере шарниров

Есть вещи, о которых задумываешься только тогда, когда сталкиваешься с ними вживую. Так вышло и с карданным валом.

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