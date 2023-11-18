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Ислам Чесноков о дубле в ворота Сан-Марино: «Мне все пацаны сказали — если будет момент, всегда бей и голы придут»

Полузащитник сборной Казахстана и костанайского «Тобола» Ислам Чесноков прокомментировал победу национальной сборной над Сан-Марино в квалификации Евро-2024.

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