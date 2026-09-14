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Царьград

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Владимир Машков высадил две яблони в проекте "Чехов сад: 4.0"

Владимир Машков высадил две яблони в проекте "Чехов сад: 4.0"

Музей-заповедник "Мелихово" запускает проект "Чехов сад: 4.0" для восстановления яблоневого сада Чехова.

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