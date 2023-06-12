Опрос: 60% россиян считают китайский язык наиболее востребованным на данный момент

Аналитики провели опрос и выяснили, какими иностранными языками интересуются россияне. Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, большинство респондентов (60%) считают китайский язык самым востребованным на данный момент.
Аналитики провели опрос и выяснили, какими иностранными языками интересуются россияне. Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, большинство респондентов (60%) считают китайский язык самым востребованным на данный момент.
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