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Опрос: 60% россиян считают китайский язык наиболее востребованным на данный момент

Опрос: 60% россиян считают китайский язык наиболее востребованным на данный момент

Аналитики провели опрос и выяснили, какими иностранными языками интересуются россияне. Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, большинство респондентов (60%) считают китайский язык самым востребованным на данный момент.

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