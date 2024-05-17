Валерий Кипелов признался, что прослезился от песни Shaman "Встанем"

Рок-музыкант, бывший солист группы “Ария” Валерий Кипелов на церемонии награждения лауреатов премии Минобороны в области культуры и искусства за 2023 год рассказал, что расплакался, услышав песню SHAMANа “Встанем”, сообщает “МК”.