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«Макларен» показал ливрею для Гран-при Абу-Даби, созданную художницей-абстракционисткой

«Макларен» показал ливрею для Гран-при Абу-Даби, созданную художницей-абстракционисткой

«Макларен» будет использовать особую расцветку на Гран-при Абу-Даби. Ливрея создана художницей Нужуд Аль-Отаиби, которая ранее создавала работы в стиле гиперреализма, а затем переключилась на абстракционизм.

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