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ВЕСТИ КРЫМ

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Студентка Керченского медицинского колледжа стала призёром Чемпионата высоких технологий

Студентка Керченского медицинского колледжа стала призёром Чемпионата высоких технологий

Елизавета Китанина, студентка Керченского медицинского колледжа имени Г. К. Петровой, заняла второе место в финале Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде.

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