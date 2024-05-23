Нижегородская область отправила очередной гумгруз с необходимыми для обустройства быта на СВО предметами

Утеплитель, рубероид, строительный инструмент, электрокабель, розетки и лампочки, емкость для воды, отопительные пушки вошли в состав очередного гуманитарного груза, который Нижегородская область отправила в зону проведения специальной военной операции.
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