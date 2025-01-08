Сбор данных для ВСУ? Близ Петербурга наворачивает круги разведывательный дрон США

Американский разведывательный БПЛА заметили недалеко от Ленинградской и Псковской областей.Разведывательный беспилотник Global Hawk, принадлежащий Соединённым Штатам, прямо сейчас собирает данные вблизи Ленинградской и Псковской областей.
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