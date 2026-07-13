Сотрудники транспортной полиции Владивостока приняли участие в Приморском семейном пикнике «Любимые рядом»

Начальник отделения по делам несовершеннолетних Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте приняла участие в Приморском семейном пикнике «Любимые рядом», который прошёл для отдыхающих в парке культуры и отдыха имени Лазо рядом со станцией Санаторная.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии