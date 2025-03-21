Хит-просвет от Николая Рыбникова

1953 год. Недавний выпускник ВГИКА Марлен Хуциев безуспешно ищет сценарий для дебютной картины. Режиссёр расстроен и делится переживаниями с коллегой Феликсом Миронером, с которым он снимал дипломную работу.
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