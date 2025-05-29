10 поводов не открывать окна в машине в жару

Если в машине нет кондиционера, то в жару, конечно же, ее водитель будет ездить с открытыми окнами. Но некоторые обладатели современных автомобилей с системами климат-контроля почему-то все равно иногда ездят с открытыми окнами.
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