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ВС РФ мощно ударили с флангов ВСУ на Запорожском направлении: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта СВО России, Украина последние новости к утру 19.09.23 г.

ВС РФ мощно ударили с флангов ВСУ на Запорожском направлении: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта СВО России, Украина последние новости к утру 19.09.23 г.

Карта боевых действий на Украине, Интерактивная карта СВО, Украина последние новости на 19.09.23 г. Под Купянском российские военные продолжают продвигаться в районе Синьковки, а также Кисловки.

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