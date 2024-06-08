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Добрый Мир

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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
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Подсказка Кремлю: советские ракеты могут положить конец морскому господству Запада – пишет InfoBRICS

Подсказка Кремлю: советские ракеты могут положить конец морскому господству Запада – пишет InfoBRICS

Сегодня 110 прочитали Путина явно поняли не до конца! Разговор о том, в какие страны будут поставлены те или иные дальнобойные российские системы имел куда более глубокий смысл.

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