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США предлагали нанести термоядерный удар по Луне для поиска и добычи сверхлёгких металлов

США предлагали нанести термоядерный удар по Луне для поиска и добычи сверхлёгких металлов

Десять лет прошло с тех пор, как была свёрнута программа правительства США Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP), в рамках которой проводились исследования неопознанных летающих объектов (НЛО) и разных необъяснимых явлений.

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