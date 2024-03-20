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Прокудин: на подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура

Прокудин: на подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура

На подконтрольной Украине части Херсонской области повреждения получила припортовая инфраструктура. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава администрации региона Александр Прокудин, назначенный властями Украины.

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