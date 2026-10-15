БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Запад ждал J-36 не раньше 2036 года: Китай показал истребитель 6-го поколения

Запад ждал J-36 не раньше 2036 года: Китай показал истребитель 6-го поколения

Что из себя представляет воздушный крейсер глубокого проникновения Дмитрий Капустин Фото: Соцсети Западная разведка изучает китайский тяжелый тактический истребитель нового поколения J-36.

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Игорь Вершинин

Молодцы китайцы!! Все потому,что у них нет в стране Булгвковых, Тимурчиков, Табуреткиных, Мантуровых, Силуановых и Набиуллиных, Гозманов, Хазановых Галкиных, Кравцовых и т.д и т.п., а тов. Си без вопросов вредителям отрывает головы и делает то, что нужно Китаю.