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Суд на 7 лет отправил за решетку сына бизнесмена, который пьяным сбил школьницу в уральском поселке

Суд на 7 лет отправил за решетку сына бизнесмена, который пьяным сбил школьницу в уральском поселке

Отец погибшей девушки с приговором не согласился.Суд Асбеста на семь с половиной лет отправил за решетку сына бизнесмена, который сел пьяным за руль и насмерть сбил 13-летнюю школьницу.

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