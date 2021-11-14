smi.media

197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vitaly Arkhipov
    Ну не Климкин, а Наполеон(тоже плохо кончил). В их дурдоме других быть не может. Кто с нормальными мозгами согласитьс...Климкин: Будем ср...
  • Георгий Агеев
    Скажите пожалуста неужели столько дебилов могли собратся в одном месте невероятно  если бы продавались места посмотре...Жители Казани раз...
  • Никос Георгиадис
    Россия никому ничего в Европе не должна и не обязана помогать. Сами создали хаос в ближней Азии и на Ближнем Востоке ...Великобритания об...

В Германии каждый день регистрируют 6 антисемитских преступлений — отчет

В Германии каждый день регистрируют 6 антисемитских преступлений — отчет

В 2021 году было зарегистрировано 1850 преступлений на антисемитской почве, что соответствует примерно шести преступлениям в день, следует из ответа Федерального правительства 13 ноября на вопрос Левой партии в Бундестаге, сообщает газета Die Welt.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх