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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ослабление «Локо» перехватом Глушенкова – это ход «Зенита». Так же ослабили «Краснодар», перекупив Ахметова». Ринат Билялетдинов о трансферах

– Трансфер Глушенкова в «Зенит» не удивил. С одной стороны, вроде и в «Локомотиве» ему было комфортно.

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