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Компания Xpeng официально открыла предзаказы на новый среднеразмерный кроссовер Mona L05. Автомобиль предлагается в пяти исполнениях по цене от 169 800 до 191 800 юаней, что соответствует примерно 1,91–2,16 млн рублей.