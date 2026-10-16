Компания Xpeng официально открыла предзаказы на новый среднеразмерный кроссовер Mona L05. Автомобиль предлагается в пяти исполнениях по цене от 169 800 до 191 800 юаней, что соответствует примерно 1,91–2,16 млн рублей.
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