Андрей Шалимов: Откуда у управленцев такой дирижабельный зуд

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Леонид Ла Рошель

Видимо, пример Роснано вдохновил многих любителей "государственных денех на халяву". Дирижбандели вполне такая тема, как выводить деньги из инвестпроектов "специалисты" знают, подскажут, помогут, а может "свои оригинальные разработки" есть, хотят опробовать жизнеспособность. А потом - ну ни шмагла я, ни шмагла... Из деловой переписки - А как правильно пишется статосрат или сратостат? - Ай, чурка неграмотная, записывай - ДИРИЖОПЛЬ!