Петербургский боксер Алексей Мазур сразится за титул в Ярославле

Он поборется за чемпионский пояса по версии WBA Asia в легком весе Петербургский боксер Алексей Мазур, чемпион России в олимпийском (любительском) и профессиональном боксе, 4 апреля в Ярославле проведет 10-раундовый бой, победитель которого станет обладателем чемпионского пояса по версии WBA Asia в легком весе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии