Петербургский боксер Алексей Мазур сразится за титул в Ярославле

Он поборется за чемпионский пояса по версии WBA Asia в легком весе Петербургский боксер Алексей Мазур, чемпион России в олимпийском (любительском) и профессиональном боксе, 4 апреля в Ярославле проведет 10-раундовый бой, победитель которого станет обладателем чемпионского пояса по версии WBA Asia в легком весе.