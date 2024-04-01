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Петербургский дневник

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Петербургский боксер Алексей Мазур сразится за титул в Ярославле

Петербургский боксер Алексей Мазур сразится за титул в Ярославле

Он поборется за чемпионский пояса по версии WBA Asia в легком весе Петербургский боксер Алексей Мазур, чемпион России в олимпийском (любительском) и профессиональном боксе, 4 апреля в Ярославле проведет 10-раундовый бой, победитель которого станет обладателем чемпионского пояса по версии WBA Asia в легком весе.

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