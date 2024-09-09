Дипломаты РФ возмутились клеветой о школе при посольстве России в Лондоне

Клеветнические статьи двух британских газет о якобы «милитаризации» учебного процесса в общеобразовательной школе, работающей при российском посольстве в Лондоне, вызвали возмущение у российского диппредставительства, говорится в распространенном 9 сентября комментарии посольства.