Дипломаты РФ возмутились клеветой о школе при посольстве России в Лондоне

Клеветнические статьи двух британских газет о якобы «милитаризации» учебного процесса в общеобразовательной школе, работающей при российском посольстве в Лондоне, вызвали возмущение у российского диппредставительства, говорится в распространенном 9 сентября комментарии посольства.
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