Путин подписал указ о гражданстве для уехавших из Крыма украинцев

Гражданство в упрощенном виде будут давать жителям Украины, Ирака, Сирии, Афганистана и Йемена Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий в ускоренном порядке давать российское гражданство украинцам, которые уехали из Крыма и Севастополя до марта 2014 года.