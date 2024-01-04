Путин подписал указ о гражданстве для уехавших из Крыма украинцев

Гражданство в упрощенном виде будут давать жителям Украины, Ирака, Сирии, Афганистана и Йемена Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий в ускоренном порядке давать российское гражданство украинцам, которые уехали из Крыма и Севастополя до марта 2014 года.
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