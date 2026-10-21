Elon Musk said during a SpaceX earnings call on Tuesday that he is exploring merging SpaceX and Tesla, telling analysts there is "a lot to be gained.
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