Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эль-Ниньо может разогреть Землю до рекордных значений

Эль-Ниньо может разогреть Землю до рекордных значений

Наступивший 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, предупредили ученые. Всему виной явление Эль-Ниньо, при котором температура поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана колеблется, сообщает Bloomberg.

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