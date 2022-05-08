В Кемеровской области Юргинские полицейские присоединились к Всероссийской акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!»

Всероссийскую акцию памяти «Я помню. Я горжусь. Служу России!» поддержали сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Юргинский».
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