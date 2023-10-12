Дыхательные упражнения: простая методика оздоровления

Многие заболевания органов дыхания можно предупредить с помощью правильной профилактики. Регулярное выполнение дыхательных упражнений улучшает вентиляцию легких и бронхов, стимулирует очищение от мокроты, улучшает общее самочувствие и активность.
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