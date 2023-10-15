Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мигранты не признают законы России: безнаказанность в Химках и затягивание дела в Саратове

Мигранты не признают законы России: безнаказанность в Химках и затягивание дела в Саратове

Новости от ценнейших иностранных специалистов, как всегда, держат в тонусе: на днях в Химках двое мигрантов пока не установленного происхождения культурно обогатили продавщицу магазина DNS и заодно всех присутствующих.

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