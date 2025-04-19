«Туринская плащаница всегда будет тайной для науки»

Возраст знаменитой Туринской плащаницы составляет около 2 тыс. лет, что указывает на ее подлинность. Таковы результаты рентгеновского анализа полотна, в которое, как предполагается, завернули тело Иисуса Христа после распятия, проведенного итальянскими учеными.
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