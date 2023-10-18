Оже-Альяссим впервые с марта выиграл два матча подряд

Канадец впервые с мая вышел в четвертьфинал ATP. Кроме того, он впервые с «Мастерса» в Индиан-Уэллс выиграл два матча подряд.
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