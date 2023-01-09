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Financial Times сообщает, что на Украине фиксируется критическая нехватка советских трансформаторов

Financial Times сообщает, что на Украине фиксируется критическая нехватка советских трансформаторов

Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил утром в понедельник, 9 января, что на Украине ощущают острую нехватку советских трансформаторов.

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