Застройщик из Кабардино-Балкарии уличён в махинациях при строительстве жилого дома

Сотрудниками УЭБиПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике в результате оперативно-розыскных мероприятий выявлены факты мошенничества и привлечения денежных средств граждан в нарушение требований действующего законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершённые генеральным директором строительной фирмы.