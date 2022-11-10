Застройщик из Кабардино-Балкарии уличён в махинациях при строительстве жилого дома

Сотрудниками УЭБиПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике в результате оперативно-розыскных мероприятий выявлены факты мошенничества и привлечения денежных средств граждан в нарушение требований действующего законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершённые генеральным директором строительной фирмы.
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