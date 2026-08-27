Грэм Дотт признан виновным и исключен из Зала славы мирового снукера

Бывшему второму номеру в мировом рейтинге Грэму Дотту Высшим судом Глазго было объявлено решение о признании его виновным в насилии над детьми, сообщает SnookerHQ Грэм Дотт (фото: SnookerHQ)Бывший Чемпион мира по снукеру Грэм Дотт признан виновным в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних детей.
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