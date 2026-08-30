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Царьград

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Минфин США отказал в аккредитации журналистам NYT и WSJ на G20

Минфин США отказал в аккредитации журналистам NYT и WSJ на G20

Министерство финансов США не аккредитовало журналистов из New York Times и Wall Street Journal для освещения встречи G20 в Северной Каролине 31 августа — 1 сентября.

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