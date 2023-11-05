Рогозин сообщил об ударе по военным 128-й бригады ВСУ, собранным для награждения

Представитель Запорожской области в Совете Федерации Дмитрий Рогозин проинформировал об ударе по военнослужащим 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Вооруженных сил Украины, собранным для награждения.
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