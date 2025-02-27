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  • Владимир Игнатьев
    Я за смертную казнь...Пора отменять мор...
  • Andrey
    Давайте говорить по-русски: Окраина! Окраина России захвачена фашистами и будет освобождена, зачищена от них!Украину не обидят...
  • Семен Демин
    Отменять мораторий на смертную казнь сейчас нельзя из-за поголовной коррупции. Перестреляют невиновных, а для богатен...Пора отменять мор...

Пора отменять мораторий?

Пора отменять мораторий?

БлокнотРУ Половина россиян хочет возвращения смертной казни Согласно опросу* Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 49% граждан РФ поддерживают отмену моратория на смертную казнь в России.

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Комментарии
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Александр Батт
Это всем известная библейская заповедь от Бога: «Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, - будет злодействовать в земле правых» (Ис. 26: 10).
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56 мин.
Семен Демин
Отменять мораторий на смертную казнь сейчас нельзя из-за поголовной коррупции. Перестреляют невиновных, а для богатеньких просто вырастут тарифы на отмазку от наказания за преступления.
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51 мин.
Владимир Игнатьев
Я за смертную казнь...
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3 мин.
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