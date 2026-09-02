Электромобиль 1918 года на современных батареях появился в продаже

В списке лотов аукциона Mecum, который проходит в рамках автомобильной недели в Монтерее, затесался 1918 года.
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