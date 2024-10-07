Мир после окончания Второй мировой войны осудил фашизм и нацизм. Но, это не потому, что нацизм это ужасно и оно преступление против человечества, совершенно неприемлемое в развитом человеческом обществе, - вовсе нет!!!! Фашизм был осужден только по одной причине.
Что будет после нашей победы
Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Надо добавить к сказанному - в Америке всего было уничтожено 140 млн. индейцев,остальные согнаны в резервации. И эта страна ещё учит другие страны "демократии"...
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5 час.
АС
Александр Сысоев
Так они же уничтожали индейцев дЭмократично!
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3 час.
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